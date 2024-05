Il 9 maggio l’esercito israeliano ha continuato a bombardare la Striscia di Gaza, in un momento in cui gli Stati Uniti minacciano per la prima volta di sospendere i trasferimenti di armi a Israele per i timori legati a un’operazione di terra nella città sovraffollata di Rafah, al confine con l’Egitto.

Poco dopo la mezzanotte alcuni giornalisti dell’Afp hanno segnalato una grande quantità di colpi d’artiglieria a Rafah. L’esercito israeliano ha invece affermato di aver colpito “alcune postazioni di Hamas” nel centro della Striscia di Gaza.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è pronto a lanciare un’operazione di terra a Rafah, dove vivono ammassati 1,4 milioni di palestinesi, in maggioranza sfollati.