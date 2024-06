“Intorno alle 23.30 la polizia ha arrestato due uomini e due donne sospettati di aver commesso dei reati”, ha affermato la polizia in un comunicato. Una delle due donne è sospettata di “sedizione”, un reato punito duramente in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale approvata a Hong Kong a marzo.

Per molti anni Hong Kong, un’ex colonia britannica restituita alla Cina nel 1997, era l’unico posto del paese in cui le commemorazioni della strage del 4 giugno 1989 erano tollerate. In linea teorica, infatti, l’accordo di cessione del territorio garantiva il mantenimento di una serie di libertà fino al 2047.

La sera del 4 giugno centinaia di persone si sono invece riunite a Taiwan, che Pechino considera una provincia ribelle, per commemorare la strage di piazza Tiananmen.

“Il ricordo del 4 giugno resterà per sempre”, ha scritto su Facebook il nuovo presidente taiwanese Lai Ching-te. “Continueremo a lavorare per mantenere viva la memoria storica”, in omaggio a “tutti quelli che si sono battuti per la democrazia cinese”.

Il segretario di stato statunitense Antony Blinken ha affermato il 4 giugno che gli Stati Uniti “sono solidali” con il movimento per la democrazia in Cina e non dimenticheranno mai la repressione di piazza Tiananmen.

Il 4 giugno 1989 il governo cinese schierò i carri armati contro i manifestanti pacifici accampati a piazza Tiananmen, nel centro di Pechino, per mettere fine a settimane di proteste per chiedere riforme politiche.

Furono uccise centinaia di persone, secondo alcune stime più di mille.