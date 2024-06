Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato domenica sera lo scioglimento dell’Assemblea nazionale, il parlamento, e la convocazione delle elezioni legislative dopo la vittoria alle elezioni europee dell’estrema destra francese.

“Tra pochi istanti firmerò il decreto di convocazione delle elezioni legislative, che si svolgeranno il 30 giugno per il primo turno e il 7 luglio per il secondo”, ha dichiarato Macron in un discorso televisivo dopo l’annuncio dei risultati delle elezioni europee, il cui esito “non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa”.