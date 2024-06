Il 17 giugno gli stati membri dell’Unione europea hanno dato il via libera definitivo a una legge che impone il ripristino degli ecosistemi danneggiati.

La decisione, sostenuta da venti dei ventisette stati membri in occasione di una riunione dei ministri dell’ambiente in Lussemburgo, permette a questo testo chiave del patto verde, già approvato dal parlamento europeo, di entrare in vigore.

È stato decisivo il voto favorevole dell’Austria, il cui governo aveva scelto di astenersi a causa di divisioni all’interno della coalizione. La ministra dell’ambiente Leonore Gewessler, dei Verdi, ha però votato a favore, sfidando il cancelliere conservatore Karl Nehammer, che ha reagito definendo il gesto illegale e minacciando di presentare ricorso.