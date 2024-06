Il 4 giugno il presidente democratico aveva annunciato un inasprimento della politica migratoria degli Stati Uniti, con la chiusura temporanea del confine con il Messico ai migranti irregolari. Ma allo stesso tempo, per non alienarsi gli elettori progressisti e di origine straniera, ha continuato a dirsi favorevole a un arrivo regolamentato dei migranti.

L’immigrazione è un tema delicato per Biden, che deve affrontare le critiche opposte del Partito repubblicano e dell’elettorato di sinistra.

Il presidente Joe Biden regolarizzerà centinaia di migliaia di persone che non hanno un permesso di soggiorno ma sono sposate con cittadini o cittadine statunitensi, ha annunciato il 18 giugno la Casa Bianca.

In base a un comunicato del governo, Biden punta a facilitare il rilascio di permessi di soggiorno per i coniugi di cittadini statunitensi e per i loro figli.

Secondo la Casa Bianca, “beneficeranno della misura circa 500mila coniugi e 50mila figli di età inferiore ai 21 anni”.

Il presidente accelererà anche il rilascio dei permessi di lavoro per gli immigrati che hanno ottenuto un diploma d’istruzione superiore negli Stati Uniti e hanno ricevuto un’offerta di lavoro.