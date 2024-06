La Russia ha fatto di tutto per ostacolare il processo di adesione dei due paesi, che si preannuncia lungo e difficile.

Il 25 giugno l’Unione europea ha annunciato l’avvio formale dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina e della Moldova.

L’apertura dei negoziati è il risultato di un accordo raggiunto tra mille difficoltà dagli stati dell’Unione europea, che hanno faticato a convincere l’Ungheria, guidata da Viktor Orbán, a non bloccare il processo.

Una volta aperta formalmente la conferenza intergovernativa (Cig), il 25 giugno, i negoziatori esamineranno la legislazione dei due paesi per verificarne la compatibilità con quella dell’Unione europea.

Questa fase dovrebbe richiedere da uno a due anni, hanno spiegato fonti diplomatiche.

C’è però un ulteriore ostacolo: il 1 luglio l’Ungheria assumerà la presidenza semestrale del consiglio dell’Unione europea, che riunisce i ministri dei Ventisette, e potrebbe quindi rallentare il processo.

In vista dei negoziati, la Commissione europea ha raccomandato a Kiev di adottare misure per combattere la corruzione e di fare di più per proteggere le minoranze.

Pochi mesi dopo l’inizio della guerra in Ucraina, nel giugno 2022, l’Unione europea – con un gesto altamente simbolico – aveva concesso a Kiev e alla vicina Moldova lo status di paesi candidati all’adesione.