Una delle leader del movimento di protesta antigovernativo in Kenya, Hanifa Adan, ha indetto per il 27 giugno una mobilitazione pacifica in memoria delle vittime delle violenze scoppiate il 25 giugno nella capitale Nairobi e in altre città.

“Il potere appartiene al popolo, non potete ucciderci tutti”, ha scritto il 26 giugno Adan sul social network X, mentre il governo ha annunciato di aver schierato l’esercito a sostegno della polizia.

“Domani marceremo pacificamente, vestiti di bianco, per onorare i nostri caduti”, ha aggiunto.

Roseline Odede, presidente della Kenya national commission on human rights (Knchr), un organismo ufficiale che si occupa di diritti umani, ha affermato che il 25 giugno sono state uccise ventidue persone, diciannove delle quali nella capitale Nairobi, “oltre a trecento feriti e più di cinquanta arresti”.