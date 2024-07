Il più alto tribunale del paese ha anche stabilito che il governo non può invocare la prescrizione per evitare di risarcire le vittime.

Il governo giapponese ha ammesso che circa 16.500 persone sono state sterilizzate sulla base di questa legge eugenetica, in vigore tra il 1948 e il 1996.

La legge autorizzava i medici a sterilizzare le persone con presunte disabilità intellettive per “prevenire la nascita di una prole di scarsa qualità”.

Il portavoce del governo Yoshimasa Hayashi ha reagito alla sentenza dichiarando che i risarcimenti saranno pagati.

Le vittime hanno accolto la sentenza con gioia.

“Ma non possiamo perdonare il fatto che la più grave violazione dei diritti umani del dopoguerra in Giappone sia stata ignorata per così tanto tempo”, ha affermato in un comunicato un gruppo di vittime.