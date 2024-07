Andrea Robin Skinner è la figlia della scrittrice canadese Alice Munro, premio Nobel per la letteratura nel 2013. In un lungo articolo pubblicato il 17 luglio 2024 sul Toronto Star, Skinner ha dichiarato che il patrigno abusò sessualmente di lei quando era ancora bambina e che la madre, dopo averlo saputo, è rimasta insieme a lui.

I fatti risalgono al 1976, quando Skinner aveva nove anni: “Una notte, mentre lei (Munro) era via, suo marito, il mio patrigno, Gerald Fremlin, entrò nel letto dove stavo dormendo e mi aggredì sessualmente”, ha scritto sul Toronto Star.

Nell’articolo Skinner precisa che quando aveva 25 anni raccontò tutto alla madre, ma lei decise di rimanere comunque con Fremlin, con cui era sposata dagli anni settanta dopo la fine del suo primo matrimonio.

“Ha reagito esattamente come temevo, come se fosse venuta a conoscenza di un’infedeltà”, ha scritto Skinner. “Siamo tornati tutti a comportarci come se non fosse successo nulla. Era quello che facevamo”, ha aggiunto.

Skinner ha dichiarato di aver anche denunciato i fatti alla polizia nel 2005, dopo che Munro aveva elogiato il marito in un’intervista al New York Times. Fremlin si dichiarò colpevole.