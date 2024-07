Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che ha stretti legami con il Cremlino, si è recato l’8 luglio a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping in quella che ha definito una “missione di pace”, dopo un tour a Kiev e a Mosca. La sua visita a sorpresa nella capitale cinese arriva dopo la controversa visita a Mosca del 5 luglio, dove il leader ungherese ha avuto colloqui con il presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina.

Viktor Orbán, il cui paese detiene la presidenza semestrale di turno dell’Unione europea, ha fatto arrabbiare i partner europei, che hanno dimostrato un sostegno incrollabile a Kiev e hanno tagliato i legami con la Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Viktor Orban è l’unico leader dell’Unione europea a essere rimasto vicino al Cremlino. “Missione di pace 3.0”, ha scritto Viktor Orbán sul social network X, al suo arrivo il 1 luglio all’aeroporto di Pechino, dove è stato accolto da Hua Chunying, viceministro degli affari esteri e portavoce della diplomazia cinese. Il leader ungherese è stato poi ricevuto in mattinata dal presidente cinese Xi Jinping, ha riferito l’agenzia di stampa, che per il momento non ha fornito ulteriori dettagli sull’incontro.

I due uomini avevano già avuto modo di parlare privatamente a maggio durante la visita di Stato di Xi Jinping in Ungheria. In questa occasione, il presidente cinese ha salutato l’Unione europea come un “partenariato strategico” esemplare, invitando l’Ungheria a svolgere “un ruolo più importante” nello “sviluppo” delle relazioni tra Pechino e Bruxelles.