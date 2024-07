Awebwa, incriminato per “incitamento all’odio e diffusione di informazioni fuorvianti e dannose”, si era dichiarato colpevole durante il processo.

Un ugandese di 24 anni, Edward Awebwa, è stato condannato il 10 luglio a sei anni di prigione per aver insultato il presidente Yoweri Museveni e i suoi familiari sul social media TikTok.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

“Awebwa ha chiesto clemenza, ma non ha mostrato un reale pentimento per le sue azioni”, ha affermato la giudice Stellah-Maris Amabilisi durante la lettura della sentenza nel tribunale di Entebbe.

Nel 2022 lo scrittore ugandese Kakwenza Rukirabashaija era fuggito in Germania sostenendo di essere stato torturato in prigione per aver insultato Museveni e Kainerugaba, che ha definito un “despota bambino”.

Anche l’attivista e scrittrice Stella Nyanzi, arrestata nel 2019 dopo aver pubblicato una poesia che criticava Museveni, si era trasferita in Germania nel 2022.