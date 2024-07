Com’era ampiamente previsto, il capo dello stato uscente Paul Kagame, in carica dal 2000, ha vinto le elezioni presidenziali del 15 luglio in Ruanda. Secondo i risultati parziali, con il 79 per cento delle schede scrutinate, ha ottenuto il 99,15 per cento dei voti.

Il dato è perfino più alto del 98,79 per cento ottenuto nelle presidenziali del 2017, dopo il 95,05 per cento del 2003 e il 93,08 per cento del 2010.

Kagame, 66 anni, guida di fatto il paese dal luglio 1994, quando da leader di un movimento ribelle rovesciò il governo estremista hutu responsabile del genocidio che, secondo le Nazioni Unite, causò circa 800mila vittime tra tutsi e hutu moderati.