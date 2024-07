Il 15 luglio, durante una conferenza stampa a Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj si è detto favorevole alla partecipazione della Russia a una futura conferenza di pace.

Una prima conferenza sulla pace in Ucraina si era svolta in Svizzera il 15 e il 16 giugno in presenza delle delegazioni di quasi un centinaio di paesi, ma la Russia non era stata invitata e la Cina aveva quindi deciso di non partecipare.

Nei giorni successivi Zelenskyj aveva affermato di voler mettere a punto un nuovo “piano per una pace giusta” da presentare in una seconda conferenza di pace. L’obiettivo è chiudere un conflitto che in quasi due anni e mezzo ha causato centinaia di migliaia di vittime da entrambe le parti.

“Entro novembre il piano sarà pronto e potremo quindi organizzare una seconda conferenza”, ha dichiarato Zelenskyj durante la conferenza stampa.

“Penso che anche Mosca dovrebbe partecipare”, ha aggiunto.