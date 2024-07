L’uomo che ha ferito gravemente un agente di polizia vicino agli Champs Elysées di Parigi il 18 luglio è sospettato di aver commesso un altro omicidio a Courbevoie, nel dipartimento Hauts-de-Seine, un’ora prima dell’attacco nella capitale. Lo ha dichiarato all’Afp la procura di Nanterre.

L’aggressore è stato colpito da un agente di polizia ed è morto. Lo ha annunciato la sera del 18 luglio la procura di Parigi, aprendo un’indagine per “tentato omicidio di un agente di polizia”. Secondo fonti della polizia, il sospetto aveva accoltellato due volte un ragazzo di 16 anni in un appartamento di Courbevoie, prima di fuggire con un veicolo a due ruote.

L’uomo era già stato visto sul luogo dell’omicidio. Secondo la famiglia aveva problemi psichiatrici ed era scappato di casa e da un ospedale psichiatrico. Più tardi, quella sera, l’uomo ha ferito un agente di polizia, chiamato da una guardia privata di un negozio Louis Vuitton nell’ottavo arrondissement di Parigi per segnalare la presenza nel negozio di un individuo armato di coltello.

Il poliziotto ferito, colpito “alla nuca, vicino alla colonna vertebrale a livello cervicale”, è in “assoluta emergenza, ma non è in pericolo di vita”, ha dichiarato il prefetto di Parigi Laurent Nuñez. L’aggressore era di nazionalità senegalese ed è “noto alla polizia”.

L’attacco è avvenuto otto giorni prima dell’apertura dei giochi olimpici, per i quali saranno mobilitati ogni giorno circa 35mila agenti di polizia e 18mila soldati francesi.