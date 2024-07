Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato il 28 luglio un progetto di riforma della corte suprema, dominata dai conservatori e finita negli ultimi anni al centro delle polemiche.

Biden, 81 anni, che svelerà i dettagli del progetto durante un discorso ad Austin, in Texas, propone anche un emendamento costituzionale per annullare la recente sentenza della corte suprema che ha dato ragione all’ex presidente Donald Trump in materia d’immunità presidenziale. In precedenza i nove giudici avevano adottato altre decisioni controverse, tra cui la revoca della tutela federale al diritto all’aborto.

Il presidente democratico punta a limitare il mandato dei nove giudici della corte, che attualmente è a vita.

Chiede anche l’adozione di un codice etico vincolante, dopo che alcuni giudici sono stati coinvolti in scandali più o meno gravi.