Il filmato trasmesso dal canale bangladese Channel 24 mostrava una folla di manifestanti che correva attraverso i giardini del palazzo di Hasina.

Poco prima che la sua residenza fosse presa d’assalto, il figlio Sajeeb Wazed aveva esortato le forze di sicurezza a impedire qualsiasi presa di potere. “Il vostro dovere è garantire la sicurezza del nostro popolo e del nostro paese, e sostenere la costituzione”, ha scritto su Facebook.

L’annuncio delle dimissioni di Hasina arriva mentre centinaia di migliaia di manifestanti antigovernativi marciano per le strade della capitale il 5 agosto, il giorno dopo una giornata sanguinosa in cui gli scontri hanno provocato almeno 94 morti in tutto il paese.

Secondo testimoni, grandi folle stanno marciando per le strade di Dacca, superando i posti di blocco. Il quotidiano Business Standard stima che circa quattrocentomila manifestanti siano scesi in piazza il 5 agosto, un numero che l’Afp non è stata in grado di verificare.