L’ala giovanile del partito aveva detto che circa diecimila giovani si sarebbero incontrati a Mbeya per celebrare la Giornata della gioventù con lo slogan “Prendi in mano il tuo futuro”.

Il leader di Chadema Freeman Mbowe ha dichiarato di aver condannato “con forza” l’arresto del suo vice Tundu Lissu, del segretario generale John Mnyika, del presidente di zona Joseph Mbilinyi e dei leader del consiglio giovanile.

“Chiediamo il rilascio immediato e incondizionato di tutti i nostri leader, membri e sostenitori che sono stati arrestati in varie parti del paese”, ha dichiarato su X, (ex Twitter).

“Il partito sta monitorando attentamente la situazione e continuerà a informare di ogni sviluppo passo dopo passo”.

L’11 agosto i funzionari del Chadema hanno denunciato il divieto della polizia come illegale e hanno chiesto alla presidente Samia Suluhu Hassan di intervenire.

Da quando ha assunto la guida del paese nel 2021, dopo la morte improvvisa del presidente John Magufuli, Hassan si è allontanata dalle politiche autoritarie del suo predecessore e ha avviato riforme politiche, tra cui l’allentamento di alcune restrizioni sui mezzi d’informazione e sull’opposizione.

Nel gennaio 2023, ha revocato il divieto di tenere comizi dell’opposizione imposto nel 2016 da Magufuli, in un’apertura ai rivali politici che cercano di ripristinare la democrazia.

Lissu era tornato in Tanzania subito dopo la revoca del divieto da parte di Hassan, ponendo fine a cinque anni trascorsi in gran parte in esilio dopo essere scampato a un tentativo di omicidio nel 2017. In Tanzania si terranno le elezioni presidenziali e parlamentari alla fine del prossimo anno.