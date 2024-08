Il 16 agosto gli operatori sanitari indiani hanno annunciato nuove mnifestazioni, dopo lo stupro e l’omicidio di una collega avvenuto la settimana scorsa in un ospedale di Calcutta, un caso che ha sconvolto il paese e spinto il primo ministro Narendra Modi a chiedere un’intervento severo delle autorità.

“Stiamo intensificando le nostre proteste (…) per chiedere giustizia per la nostra collega”, ha dichiarato Suvrankar Datta, medico e ricercatore in radiologia presso l’ospedale pubblico All India institutes of medical sciences (Aiims) di Nuova Delhi.

Il corpo di questa donna di 31 anni è stato trovato con ferite multiple il 9 agosto nell’ospedale pubblico di Calcutta dove lavorava. L’autopsia ha confermato lo stupro e l’omicidio.

Il 12 agosto l’Alta corte di Calcutta ha trasferito il caso al Central bureau of investigation (Cbi), un’agenzia federale, per “ispirare la fiducia del pubblico”.

L’11 agosto i medici degli ospedali pubblici di vari stati indiani hanno sospeso per un periodo “indefinito” le cure non urgenti, chiedendo maggiore sicurezza sul posto di lavoro.”Lo sciopero continuerà fino a quando tutte le richieste non saranno ufficialmente soddisfatte”, ha dichiarato il 15 agosto a Press trust of India Dhruv Chauhan, rappresentante della rete dei giovani medici dell’Associazione medica indiana.