Il relatore speciale per i diritti umani in Afghanistan, Richard Bennett, ha denunciato il 21 agosto un “passo indietro” dopo che il regime dei taliban gli ha vietato di entrare nel paese.

“La decisione dei taliban di non lasciarmi entrare in Afghanistan costituisce un passo indietro e invia un segnale preoccupante riguardo agli impegni presi nei confronti delle Nazioni Unite e della comunità internazionale in materia di diritti umani”, ha affermato Bennett in un comunicato.

Bennett ha aggiunto che continuerà a indagare sulla situazione dei diritti umani nel paese.