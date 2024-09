Tra i due e i cinque anni il tempo trascorso davanti a uno schermo dovrebbe essere limitato a un’ora al giorno, mentre per i bambini tra i sei e i dodici anni non dovrebbe essere superiore alle due ore.

In occasione della pubblicazione di alcune raccomandazioni in materia, l’Agenzia di salute pubblica ha affermato in un comunicato stampa che i bambini al di sotto dei due anni dovrebbero essere tenuti lontani da tutti i tipi di schermi.

“Da troppo tempo gli smartphone e altri dispositivi sono diventati onnipresenti nelle vite dei nostri figli”, ha affermato il ministro della salute pubblica Jakob Forssmed.

“Gli adolescenti tra i tredici e i sedici anni trascorrono in media sei ore e mezza al giorno davanti a uno schermo, al di fuori dell’orario scolastico”, ha dichiarato.

“Questo lascia poco tempo per le attività di gruppo, per le attività fisiche e per un sonno adeguato”, ha aggiunto il ministro, che ha lanciato l’allarme per una “crisi del sonno” in Svezia, sottolineando che più di metà degli studenti di 15-16 anni non dorme abbastanza.