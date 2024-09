La cantante statunitense Taylor Swift ha dichiarato che voterà per Kamala Harris alle elezioni del 5 novembre. L’annuncio è arrivato il 10 settembre, subito dopo la fine del dibattito tra la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti e il repubblicano Donald Trump.

In un post su Instagram, diventato immediatamente molto popolare con 3,6 milioni di “mi piace” in poco più di un’ora, la cantante ha dichiarato di aver scelto Harris perché “si batte per le cause e i diritti in cui credo”.

“Penso che sia una leader dotata e forte”, ha aggiunto Taylor Swift in un lungo messaggio, che ha firmato “childless cat lady” (una gattara senza figli) e ha allegato una sua foto con il gatto in braccio. Si trattava di un riferimento diretto a una dichiarazione polemica e piena di luoghi comuni misogini fatta dal candidato repubblicano alla vicepresidenza J.D. Vance, che prendeva di mira le donne senza figli.

Pur non invitando esplicitamente gli “swifties”, cioè i fan, a seguire il suo esempio, la cantante ha invitato tutti a “fare le proprie ricerche sui temi e sulle posizioni di questi candidati sugli argomenti che vi interessano”.