Huw Edwards, che per anni è stato il giornalista di punta della Bbc, è stato condannato il 16 settembre a sei mesi di prigione con la condizionale e a un percorso di psicoterapia per possesso di immagini pedopornografiche.

Sposato e padre di cinque figli, Edwards, nato in Galles, era stato assunto alla Bbc nel 1984. Nel 1994 era diventato il conduttore del telegiornale delle 18 e in seguito di quello delle 22.

La caduta di Edwards è avvenuta bruscamente nell’estate 2023, quando il tabloid The Sun ha rivelato che il giornalista aveva pagato un adolescente in cambio di foto di carattere sessuale e che era stato per questo sospeso dalla Bbc. All’epoca non era stato avviato un procedimento giudiziario contro di lui.

Ma nuove accuse hanno spinto la magistratura a incriminarlo nel giugno 2024, due mesi dopo le sue dimissioni dalla Bbc.

Dall’inchiesta è emerso che Edwards era in contatto su WhatsApp con un uomo che gli inviava immagini pedopornografiche. Il giornalista era stato trovato in possesso di 41 fotografie, alcune delle quali ritraevano un bambino di età compresa tra i sette e i nove anni.

Duramente criticata per la gestione dello scandalo, la Bbc ha ammesso, al termine di un’indagine interna, che le sue procedure per la gestione delle denunce contro i suoi dipendenti sono inadeguate.