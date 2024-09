Le Nazioni Unite hanno avvertito che, a seguito del tifone Yagi, ben 630mila persone potrebbero avere bisogno di aiuto in Birmania.

Lo scorso fine settimana, la giunta ha lanciato un appello agli aiuti dall’estero per fare fronte al disastro. Il capo della giunta Min Aung Hlaing ha “ordinato a tutti di lavorare per tornare alla normalità entro sei mesi”, ha riferito il Global new light of Birmania, quotidiano controllato dal governo.

Il 18 settembre una nave della marina militare indiana ha consegnato aiuti, tra cui cibo essiccato, vestiti, medicine e tende, al porto di Thilawa, a Yangon.