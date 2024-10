Secondo gli exit poll, Saied ha ottenuto l’89,2 per cento dei voti, contro il 6,9 per cento dell’industriale liberale Ayachi Zammel e il 3,9 per cento di Zouhair Maghzaoui, un esponente della sinistra panarabista.

Il tasso di partecipazione è stato di appena il 27,7 per cento, contro il 45 per cento delle presidenziali del 2019, secondo l’autorità elettorale Isie. È il dato più basso per un’elezione presidenziale in Tunisia, paese in cui nel 2011 sono cominciate le primavere arabe con la destituzione del dittatore Zine el Abidine Ben Ali.

Solo Zammel e Maghzaoui erano stati ammessi a sfidare Saied, 66 anni, su diciassette candidati iniziali, la maggior parte dei quali respinti dall’Isie per presunte irregolarità. L’opposizione, che ha molti leader in prigione, e le ong tunisine e straniere avevano più volte definito l’elezione “sbilanciata a favore di Saied”.

Zammel, sconosciuto al grande pubblico, non ha potuto fare campagna elettorale perché è in prigione dall’inizio di settembre. È stato infatti condannato a più di quattordici anni di reclusione con tre diverse sentenze per “falsificazione di documenti”.

“Non possiamo parlare di elezioni regolari quando i candidati che potevano mettere in difficoltà Saied sono stati sistematicamente esclusi”, ha dichiarato all’Afp l’analista politico tunisino Hatem Nafti.

L’Isie è accusata inoltre di aver escluso tre avversari di primo piano di Saied, tra cui l’ex ministro Mondher Zenaidi, che erano stati riammessi da un tribunale amministrativo.