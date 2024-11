Il ministro della sanità ruandese Sabin Nsanzimana ha presentato un disegno di legge per consentire alle adolescenti, a partire dai 15 anni, di avere accesso ai servizi per la salute riproduttiva, in particolare alla contraccezione, per limitare le gravidanze indesiderate.

La “legge che regola i servizi”, presentata al parlamento il 5 novembre, dovrà essere discussa e votata nei prossimi giorni e dovrà scontrarsi con le resistenze dei conservatori.

“L’inaccessibilità ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, compresa la contraccezione, porta ad alti tassi di gravidanze indesiderate”, ha affermato Nsanzimana, presentando il progetto ai parlamentari.

I sostenitori della riforma affermano inoltre che l’attuale legge discrimina le ragazze adolescenti, negando loro il diritto di prendere decisioni sulla propria salute riproduttiva, poiché in Ruanda la maggiore età è fissata a 18 anni.

Nel 2022 il parlamento ha respinto un’iniziativa simile, sottolinea tuttavia Aflodis Kagaba, direttore esecutivo dell’ong Iniziativa per lo sviluppo della salute, che ha partecipato alla stesura del disegno di legge.