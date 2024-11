“Spero che questi dati costituiscano uno stimolo per i governi in vista della Cop29”, ha dichiarato Burgess.

La ventinovesima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico si aprirà l’11 novembre a Baku, in Azerbaigian, e si occuperà principalmente dei finanziamenti ai paesi in via di sviluppo per la riduzione delle emissioni di gas serra.

La conferenza potrebbe essere condizionata dalla vittoria nelle presidenziali statunitensi di Donald Trump, che in passato ha definito il cambiamento climatico una “bufala”.

Secondo il C3s, il mese di ottobre è stato il secondo più caldo di sempre, dopo l’ottobre 2023, con una temperatura media globale di 15,25 gradi, superiore di 1,65 gradi rispetto a quella dell’era preindustriale (1850-1900), prima che l’uso massiccio dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) modificasse il clima del pianeta.