I leader dei paesi arabi e musulmani, riuniti l’11 novembre a Riyadh, in Arabia Saudita, hanno affermato che non potrà esserci pace in Medio Oriente finché Israele non si ritirerà dai territori occupati.

“Una pace giusta nella regione non potrà essere raggiunta finché Israele non si ritirerà dai territori occupati a partire dal 1967, in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite”, si legge nella dichiarazione finale del vertice, che si riferisce in particolare alla Cisgiordania, a Gerusalemme Est e alle alture del Golan, in Siria.

I partecipanti al vertice congiunto della Lega araba e dell’Organizzazione della cooperazione islamica hanno ribadito la necessità di creare uno stato palestinese con capitale Gerusalemme Est.