Il 19 novembre la Russia ha accusato Kiev di aver lanciato, per la prima volta dall’inizio della guerra, sei missili statunitensi Atacms contro un sito militare nella regione russa di Brjansk, che confina con l’Ucraina.

“Alle 3.25 il nemico ha lanciato alcuni missili tattici Atacms contro un sito militare nella regione di Brjansk “, ha affermato il ministero della difesa russo, precisando che cinque missili sono stati distrutti e un sesto è stato danneggiato dalla difesa antiaerea.

“Alcuni frammenti sono caduti nell’area tecnica del sito, provocando un incendio che è stato rapidamente messo sotto controllo”, ha aggiunto. L’attacco non ha causato vittime.

Un alto funzionario ucraino, contattato dall’Afp, ha confermato la notizia.

Poco prima dell’annuncio del ministero della difesa, il presidente russo Vladimir Putin aveva firmato un decreto che autorizza il ricorso alle armi nucleari “in caso di massicci attacchi aerei in territorio russo condotti da un paese non nucleare con il sostegno di una potenza nucleare”, un chiaro riferimento all’Ucraina e agli Stati Uniti.

A settembre il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che un eventuale via libera all’uso di missili occidentali in territorio russo sarebbe stato interpretato come “un coinvolgimento diretto dei paesi della Nato nella guerra in Ucraina”.