Con la vittoria di Donald Trump , Biden è libero da questa pressione politica interna. La sua decisione non invertirà l’equilibrio di potere, ma alleggerirà il peso a cui l’Ucraina è attualmente sottoposta. L’altra faccia della medaglia è che tra due mesi Trump sarà alla Casa Bianca molto meno determinato ad aiutare l’Ucraina e quindi probabilmente annullerà questa misura. Questi due mesi saranno quindi decisivi.

Il presidente russo Volodymyr Zelenskyj aveva fatto pressioni per mesi, ma Biden era riluttante a intraprendere questo passo contro l’esercito russo, per di più nel bel mezzo di una campagna elettorale. La sua decisione è stata motivata dall’ ingresso nei combattimenti di soldati nordcoreani, un’escalation importante da parte russa, un’internazionalizzazione che ha richiesto una risposta da parte degli alleati dell’Ucraina.

Dopo mesi di esitazioni, Joe Biden ha preso una decisione quando meno ce lo si aspettava: ha autorizzato gli ucraini a usare i missili statunitensi a lungo raggio per colpire il territorio russo.

Sul fronte militare l’uso di missili statunitensi, ma a questo punto forse anche di quelli britannici e francesi, darà a Kiev più spazio di manovra. L’esercito ucraino è sotto attacco sia nella nella regione russa di Kursk, che vuole tenere come merce di scambio in caso di negoziati, sia nell’Ucraina orientale.

La decisione statunitense è stata accolta con favore a Kiev, come era giusto che fosse, anche se i leader ucraini devono essere amareggiati dal fatto che non sia arrivata molto prima; ed è stata denunciata con forza a Mosca, in un momento decisivo di questa guerra che dura da quasi tre anni.

Le 48 ore che hanno preceduto l’annuncio di Washington sono state molto particolari. Prima c’è stata la telefonata tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e Vladimir Putin, il primo scambio del presidente russo con un importante leader occidentale da due anni a questa parte. E poi, ieri, la Russia ha condotto un massiccio bombardamento delle città ucraine, uccidendo undici persone e prendendo di mira la rete elettrica, in parte distrutta.

Ecco la reazione del primo ministro polacco Donald Tusk, grande sostenitore dell’Ucraina: “Nessuno fermerà Putin con le telefonate. L’attacco di ieri dimostra che questo tipo di diplomazia non può sostituire il sostegno dell’intero occidente all’Ucraina”. La decisione statunitense sui missili fa eco e sostiene questa tesi.