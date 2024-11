Almeno quattro turisti stranieri sono morti a Vang Vieng, una città del Laos molto frequentata dai viaggiatori con lo zaino in spalla, dopo aver bevuto dell’alcol contaminato con il metanolo.

Le vittime sono due danesi, un’australiana e uno statunitense, come hanno confermato i rispettivi governi, che non hanno però fornito dettagli sulle cause della morte.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annuncato in parlamento la morte di Bianca Jones, 19 anni, mentre una sua coetanea, Holly Bowles, “sta lottando per la vita”.

Il padre di quest’ultima, Shaun Bowles, ha dichiarato all’emittente australiana Nine News che è attualmente ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Bangkok, in Thailandia.