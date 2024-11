Il 26 novembre la Svezia ha chiesto a una nave cargo cinese ancorata nello stretto di Kattegat di raggiungere le sue acque territoriali per contribuire alle indagini sulla rottura di due cavi sottomarini per le telecomunicazioni, considerata un possibile atto di sabotaggio.

“Abbiamo inoltrato la richiesta sia all’equipaggio della nave sia alle autorità cinesi”, ha affermato il primo ministro svedese Ulf Kristersson durante una conferenza stampa, sottolineando che nessuno deve sentirsi sotto accusa.

“Vogliamo che la nave raggiunga le nostre acque territoriali per contribuire alle indagini e aiutarci a fare rapidamente chiarezza”, ha aggiunto.

Il 17 e il 18 novembre due cavi per le telecomunicazioni, entrambi situati in acque svedesi nel mar Baltico, erano stati danneggiati: il primo, l’Arelion, collega l’isola svedese di Gotland alla Lituania. Il secondo, il C-Lion1, collega Helsinki, in Finlandia, a Rostock, in Germania.

La Yi Peng 3, una portarinfuse cinese costruita nel 2001, era in navigazione nella zona dei cavi al momento della rottura, secondo alcuni siti web che tracciano gli spostamenti delle navi.

Il fatto che la nave sia ancorata dal 19 novembre nello stretto di Kattegat, tra la Danimarca e la Svezia, ha sollevato alcuni interrogativi.