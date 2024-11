Il 28 novembre il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze, fiilorusso, ha annunciato la sospensione, almeno fino al 2028, dei negoziati per l’adesione all’Unione europea. Subito dopo migliaia di persone sono scese in piazza per protestare a Tbilisi e in altre città, e più di quaranta sono state arrestate.

Una nuova manifestazione è prevista per la sera del 29 novembre.

Il paese caucasico è in preda a forti tensioni dalle elezioni legislative del 26 ottobre, vinte dal partito al governo Sogno georgiano, ma caratterizzate da gravi irregolarità secondo l’opposizione filoeuropea e la presidente Salomé Zourabishvili.

L’opposizione accusa il governo di voler condurre la Georgia nell’orbita di Mosca, mentre una parte consistente della popolazione considera la Russia, che ha invaso la Georgia nel 2008, come una minaccia e l’occidente come un baluardo della libertà.