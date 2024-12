La sera del 3 dicembre Yoon, il cui indice di popolarità era già al minimo storico, aveva proclamato a sorpresa la legge marziale in un discorso in tv, ordinando all’esercito di mettere sotto assedio l’assemblea nazionale, prima di revocare il provvedimento qualche ora dopo su pressione delle forze politiche e di migliaia di manifestanti.

Il 5 dicembre la polizia sudcoreana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta su Yoon per “ribellione”, un reato che in teoria può essere punito con la pena di morte (che però non è applicata in Corea del Sud dal 1997).

Secondo un sondaggio pubblicato il 4 dicembre dall’istituto Realmeter, il 73,6 per cento dei sudcoreani è favorevole alla destituzione del presidente, mentre il 24 per cento è contrario e il 2,4 per cento non ha un’opinione.

L’opposizione dispone di 192 seggi sui trecento dell’assemblea nazionale, dopo aver vinto le elezioni legislative dell’aprile scorso, mentre il Partito del potere popolare ne ha 108.

Dato che la mozione dev’essere approvata con una maggioranza dei due terzi, per destituire Yoon servirà il voto favorevole di almeno otto deputati del suo partito.