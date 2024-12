Il 6 novembre la polizia australiana ha annunciato che due persone sono ricercate per aver appiccato prima dell’alba un incendio in una sinagoga di Melbourne, nel sudest dell’Australia.

L’incendio, che non ha causato feriti, è divampato alle 4.10 nella sinagoga Adass Israel, che si trova nella periferia sudorientale della città.

“Quest’atto di violenza, intimidazione e distruzione in un luogo di culto è inaccettabile”, ha affermato in un comunicato il primo ministro australiano Anthony Albanese, evocando “una politica di tolleranza zero verso l’antisemitismo”.