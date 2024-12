Il ministro per i rifugiati Khalil Haqqani è rimasto ucciso l’11 dicembre in un attentato suicida compiuto nella sede del suo ministero a Kabul, e attribuito al gruppo Stato islamico. L’attentato, che non è ancora stato rivendicato, è il primo contro un ministro dopo il ritorno al potere dei taliban nel 2021.

Un portavoce del governo ha denunciato “un attacco vile condotto dal gruppo Stato islamico contro un grande combattente, da oggi martire”.

“L’esplosione si è verificata nella sede del ministero per i rifugiati”, ha dichiarato all’Afp una fonte governativa, che ha chiesto di restare anonima, aggiungendo che si è trattato di un attentato suicida.

“Possiamo confermare che il ministro Haqqani è rimasto ucciso, come alcuni suoi collaboratori”, ha aggiunto.