“Ma proprio perché siamo islamici garantiremo i diritti di tutti i popoli e di tutte le confessioni in Siria”, ha sottolineato all’indomani della sua nomina a capo del governo fino al 1 marzo 2025.

In un’interivsta concessa al Corriere della Sera, Al Bashir ha riconosciuto “il comportamento sbagliato di alcuni gruppi islamisti”, che “manipolano l’islam per i propri fini”.

L’11 dicembre il nuovo primo ministro ad interim Mohammed al Bashir ha affermato che la coalizione ribelle a guida islamica radicale che ha rovesciato il regime di Bashar al Assad garantirà i diritti di tutte le confessioni religiose, invitando milioni di siriani in esilio a tornare nel paese.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Il giorno prima Abu Mohammed al Jolani, leader dell’Hts, aveva assicurato che “la Siria non sarà coinvolta in altri conflitti”.

Al Bashir ha invitato i siriani fuggiti all’estero – circa sei milioni di persone, un quarto della popolazione totale – a tornare a casa per “contribuire alla ricostruzione del paese”, dove sunniti, alawiti, cristiani e curdi convivono tra forti tensioni.

Alcuni governi stranieri e le Nazioni Unite hanno preso atto dei segnali positivi inviati dalle nuove autorità siriane, sottolineando però che le parole dovranno essere supportate dai fatti.

Washington ha fatto sapere che “riconoscerà e sosterrà un futuro governo siriano che emerga da un processo politico inclusivo”, mentre l’Unione europea ha auspicato che la Siria non ripeta gli errori fatti da paesi come Iraq, Libia e Afghanistan.

Il Cremlino, grande sostenitore del regime di Assad, ha affermato di essere in contatto con le nuove autorità, in particolare per quanto riguarda il futuro delle due basi militari russe nel paese.

Israele, che nelle ultime quarantott’ore ha condotto centinaia di raid in Siria, è invece “determinato a non permettere ad alcuna forza ostile di stabilirsi vicino al confine”, come ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il 10 dicembre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha riferito che, d’accordo con Netanyahu, ha ordinato all’esercito di creare una zona libera da armi nel sud della Siria.