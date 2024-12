Il 15 dicembre il governo israeliano ha approvato un piano per raddoppiare la popolazione nella parte del Golan siriano occupata da Israele, ma afferma di non essere interessato a entrare in conflitto con la Siria, avendo preso il controllo della zona cuscinetto monitorata dalle Nazioni Unite.

Poche ore dopo che il presidente siriano Bashar al Assad è stato destituito dai ribelli l’8 dicembre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all’esercito di conquistare la zona cuscinetto controllata dalle Nazioni Unite che separa i due paesi sulle alture del Golan.

Un funzionario delle Nazioni Unite a New York ha confermato all’Afp che la forza di pace ha “notato una serie di incidenti quotidiani in cui l’esercito israeliano opera a est della zona cuscinetto”.

Il 15 dicembre il governo israeliano ha approvato “all’unanimità” il piano di Netanyahu per “sviluppare la popolazione delle alture del Golan e (la città di) Katzrin per un ammontare di 40 milioni di shekel (10,6 milioni di euro), alla luce della guerra e del nuovo fronte in Siria e del desiderio di raddoppiare la popolazione del Golan”, secondo un comunicato del suo ufficio.

“Si tratta di una decisione che rafforza le alture del Golan e lo stato di Israele”, ha aggiunto il comunicato. Allo stesso tempo, Netanyahu ha sottolineato che il suo paese non vuole entrare in guerra con la Siria.