L’esercito taiwanese dispone attualmente di mille carri armati, sia di produzione locale come il CM Brave Tiger, sia di progettazione statunitense come l’M60A3, la cui tecnologia sta diventando obsoleta.

All’inizio di novembre, Taiwan ha ricevuto il primo lotto di lanciarazzi multipli statunitensi Himars, già usati dall’Ucraina nel conflitto con la Russia.

Negli ultimi cinquant’anni, gli Stati Uniti hanno venduto a Taiwan attrezzature militari e munizioni per miliardi di dollari, tra cui caccia F16 e navi da guerra.

Gli Stati Uniti hanno storicamente mantenuto una politica di “ambiguità strategica” riguardo al possibile intervento militare statunitense se Taiwan fosse attaccata dalla Cina.

Cina e Taiwan coesistono dal 1949 con governi separati, ma Pechino rivendica l’isola come parte integrante del proprio territorio e non esclude l’uso della forza per assumerne il controllo. Taipei ha stanziato un budget record per la difesa di 19 miliardi di dollari per il 2024 e il budget del prossimo anno è destinato a raggiungere un nuovo picco.