Il 17 dicembre la giustizia statunitense ha inasprito le accuse contro Luigi Mangione, presunto autore dell’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare.

Mangione, già perseguito per omicido di primo grado, commesso a New York il 4 dicembre, è stato incriminato da un gran giurì per lo stesso reato, ma con aggravante terroristica, ha affermato il procuratore di Manhattan Alvin Bragg.

“L’omicidio aveva anche lo scopo di provocare un clima di terrore”, ha aggiunto.

In caso di condanna, Mangione, 26 anni, che nel 2020 aveva conseguito un master in scienze ingegneristiche presso la prestigiosa università della Pennsylvania (UPenn), rischia l’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.