“Commuto le condanne a morte di trentasette delle quaranta persone che si trovano nel braccio della morte federale in ergastoli senza possibilità di liberazione condizionale”, ha affermato Biden in un comunicato.

Il presidente ha sottolineato che il provvedimento “è in linea con la moratoria voluta dall’attuale amministrazione sulle esecuzioni federali, con l’esclusione dei reati di terrorismo e degli omicidi di massa motivati dall’odio”.

“Sia ben chiaro: condanno gli omicidi e piango le vittime, ma sono più che mai convinto che la pena di morte debba essere abolita a livello federale”, ha aggiunto.

I tre condannati a morte che non hanno beneficiato del provvedimento sono Djokhar Tsarnaev, autore dell’attentato alla maratona di Boston nel 2013, Dylann Roof, un suprematista bianco che ha ucciso nove afroamericani in una chiesa a Charleston nel 2015, e Robert Bowers, che ha ucciso nove persone in una sinagoga a Pittsburgh nel 2018.