Intanto alcune centinaia di fedeli si sono radunati dentro e intorno alla chiesa della Natività nella città palestinese di Betlemme, culla della cristianità, dove le celebrazioni natalizie sono in tono minore per il secondo anno consecutivo a causa del conflitto nella Striscia di Gaza.

In Vaticano papa Francesco ha aperto l’anno giubilare in mondovisione e poi presiederà come ogni anno la messa della notte di Natale nella basilica di San Pietro e in questa occasione parlerà dei conflitti nel mondo e rinnoverà gli appelli per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Tre giorni fa le critiche espresse dal pontefice contro quella che ha definito la “crudeltà” degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno suscitato le proteste della diplomazia israeliana.

Il giorno precedente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva parlato “con cautela” di “progressi” per un accordo sugli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza.