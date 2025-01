“Gli incendi sono arrivati in un momento in cui Los Angeles era investita da venti paragonabili a quelli di un uragano in condizioni di estrema siccità”, ha affermato la sindaca Karen Bass.

“Qui in città non abbiamo abbastanza pompieri”, ha dichiarato Anthony Marrone, capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles.

“Più di 7.500 pompieri, alcuni dei quali provenienti da altri stati, stanno combattendo gli incendi senza precedenti di Los Angeles”, ha affermato Gavin Newsom, il governatore democratico della California.

Le autorità hanno invitato gli abitanti a risparmiare acqua, dato che tre serbatoi che alimentano gli idranti sono rimasti a secco in seguito alla lotta contro le fiamme a Pacific Palisades.

Il presidente eletto Donald Trump ha diffuso false informazioni sul suo social network Truth Social, affermando che la California avrebbe esaurito le risorse idriche a causa delle politiche ambientali dei democratici, che “hanno dirottato l’acqua piovana per proteggere un pesce inutile”.

Il presidente Joe Biden, attualmente in visita in California, ha sbloccato degli aiuti federali per la lotta agli incendi e cancellato il viaggio in Italia previsto per il 9 gennaio, ha annunciato la Casa Bianca.