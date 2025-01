Secondo uno studio pubblicato il 10 gennaio sulla rivista britannica The Lancet, il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza nei primi nove mesi di guerra è più alto di circa il 40 per cento rispetto a quello fornito dal ministero della salute di Hamas.

Il dato si riferisce solo ai decessi dovuti a lesioni traumatiche e non comprende quelli indiretti, legati per esempio alla mancanza di cibo o di cure adeguate, e neanche le migliaia di persone disperse che potrebbero essere sepolte sotto le macerie.

Lo studio fornisce una stima di 64.260 morti fino al 30 giugno 2024, un dato più alto del 41 per cento rispetto a quello del ministero della salute. La cifra rappresenta il 2,9 per cento della popolazione di Gaza prima della guerra, “cioè un abitante su trentacinque”.

I ricercatori hanno usato un metodo statistico noto come cattura-ricattura (capture-recapture), già impiegato in passato per stimare il numero delle vittime di altri conflitti nel mondo, e in particolare hanno analizzato e confrontato tre diverse liste.

La prima, fornita dal ministero della salute di Hamas, comprendeva i morti identificati negli ospedali e negli obitori.

La seconda proveniva da un sondaggio online lanciato dal ministero, in cui gli abitanti palestinesi segnalavano la morte dei loro familiari.

La terza si basava invece sui necrologi pubblicati sui social network, tra cui X, Instagram, Facebook e Whatsapp.