Il 9 gennaio Elon Musk è tornato a intromettersi nella campagna elettorale per le elezioni legislative anticipate in Germania, invitando a votare per Alternative für Deutschland (Afd, estrema destra) durante una conversazione con la copresidente del partito Alice Weidel sul social network X, di cui è proprietario.

Nelle ultime settimane il capo di SpaceX e Tesla, alleato e finanziatore del presidente eletto statunitense Donald Trump, ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto controverse a sostegno dei partiti d’estrema destra in Europa, spesso usando X come megafono.

Durante la discussione con Weidel, durata più di un’ora, Musk ha ribadito la sua convinzione che “solo l’Afd può salvare la Germania”.

“Gli elettori devono sostenere l’Afd, altrimenti la situazione in Germania diventerà molto difficile”, ha affermato, riferendosi alle elezioni del 23 febbraio.