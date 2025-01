Il 17 gennaio tre avvocati dell’oppositore Aleksej Navalnyj, morto in prigione quasi un anno fa, sono stati condannati a pene detentive per “estremismo”, in un contesto di aumento della repressione in Russia.

Aleksej Liptser, Igor Sergunin e Vadim Kobzev, arrestati nell’ottobre 2023, sono stati condannati rispettivamente a cinque anni, tre anni e mezzo e cinque anni e mezzo di prigione.

Erano stati incriminati per aver partecipato alle attività dell’associazione di Navalnyj, classificata come “estremista”.

In particolare, erano accusati di aver trasmesso a Navalnyj, detenuto in Russia dal gennaio 2021, informazioni che gli avrebbero permesso di “pianificare e commettere atti di estremismo dalla sua cella”.

Il processo si è svolto a porte chiuse a Petuški, nella regione di Vladimir.