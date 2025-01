Una donna che rifiuta di avere rapporti sessuali con il marito non può essere considerata “in torto” dai tribunali in caso di divorzio, ha stabilito il 23 gennaio la Corte europea dei diritti umani (Cedu), condannando la Francia.

La Cedu si è pronunciata a favore di una donna francese di 69 anni il cui marito aveva ottenuto il divorzio con addebito esclusivo alla moglie, riconosciuta colpevole di violazione del dovere coniugale per aver smesso da molti anni di avere rapporti sessuali con lui.

“Spero che questa decisione sia una svolta per i diritti delle donne in Francia”, ha affermato la donna, che ha chiesto di restare anonima, in un comunicato trasmesso alla stampa dalla sua avvocata Lilia Mhissen.

“Questa sentenza segna la fine del dovere coniugale di avere rapporti sessuali e di una visione arcaica della famiglia”, ha dichiarato Mhissen.