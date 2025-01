Il 28 gennaio le lancette dell’orologio dell’apocalisse – un’iniziativa ideata nel 1947 dagli scienziati della rivista statunitense Bulletin of the Atomic Scientists per misurare il pericolo di un’ipotetica fine dell’umanità – sono state spostate di un secondo verso la mezzanotte a causa della crisi climatica, della minaccia nucleare e dell’aumento della disinformazione favorito dalle nuove tecnologie.

Gli scienziati responsabili del progetto hanno fissato il nuovo orario a 89 secondi alla mezzanotte.

“Non eravamo mai stati così vicini alla catastrofe”, ha dichiarato l’ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, che fa parte dell’ong The Elders, fondata dall’ex presidente sudafricano Nelson Mandela, che riunisce importanti figure pubbliche.

“Lo spostamento delle lancette sottolinea le minacce esistenziali che incombono e la necessità di una leadership unita e coraggiosa che affronti la situazione”, ha aggiunto durante una conferenza stampa a Washington.