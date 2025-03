Il 4 marzo un piano egiziano per la Striscia di Gaza, alternativo a quello del presidente statunitense Donald Trump, è stato approvato durante un vertice della Lega araba al Cairo.

I partecipanti al vertice hanno messo in guardia dai tentativi “odiosi” di deportare gli abitanti della Striscia e invitato i palestinesi a unirsi sotto la bandiera dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), di cui Hamas non fa parte.

Hanno concordato di creare un fondo per finanziare la ricostruzione di Gaza, devastata da quindici mesi di guerra tra Israele e Hamas, e chiesto un contributo della comunità internazionale in modo da accelerare il processo.