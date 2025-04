Una famiglia di cinque turisti spagnoli, tra cui tre bambini, e un pilota sono morti il 10 aprile a New York quando un elicottero si è schiantato nel fiume Hudson.

Il gruppo industriale tedesco Siemens ha confermato all’Afp che le vittime erano uno dei suoi dirigenti, Agustín Escobar, e la sua famiglia. Escobar è stato direttore di Siemens Spagna.

“Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente in elicottero in cui hanno perso la vita Agustín Escobar e la sua famiglia. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutti i loro cari”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato.

La donna, identificata dai mezzi d’informazione statunitensi come Merce Camprubi, era una dipendente di una ex filiale della Siemens, la Siemens energy, secondo quanto riportato dall’azienda.