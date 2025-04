Washington è attualmente ai ferri corti con la Iea, che negli ultimi anni ha esteso il suo mandato all’attuazione della transizione energetica. Nel 2021 l’agenzia, nata nel 1974 in risposta alla prima crisi petrolifera, aveva sorpreso il mondo e fatto infuriare le aziende petrolifere chiedendo la sospensione di tutti i nuovi progetti nel settore dei combustibili fossili in nome della lotta alla crisi climatica.

I rappresentanti di circa sessanta paesi e cinquanta aziende sono attualmente riuniti a Londra per discutere di sicurezza energetica, in un momento in cui il mondo è sconvolto dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, dai dazi imposti dagli Stati Uniti e dal negazionismo climatico del presidente statunitense Donald Trump.

Cina, Russia e Arabia Saudita non sono però presenti al vertice.

Il primo ministro britannico Keir Starmer e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen terranno i loro discorsi nel pomeriggio del 24 aprile.